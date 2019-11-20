Сотрудники миграционной службы посетили одну из колоний Мордовии

Исправительную колонию №13 УФСИН РФ по Мордовии посетили сотрудники миграционной службы.

Встреча прошла в клубе исправительного учреждения. До осужденных была доведена информация о процедуре получения паспорта гражданина России в местах лишения свободы. Иностранцы были ознакомлены с порядком депортации.

Также были проведены консультации, в ходе которых осужденные получили ответы на интересующие их вопросы.

Подобные встречи проводятся в исправительных учреждениях Мордовии на постоянной основе.

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Источник: 13.fsin.su