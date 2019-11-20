Прокуратура Краснослободского района помогла многодетной семье бесплатно получить земельный участок

В Краснослободском районе после вмешательства прокуратуры многодетной семье был бесплатно предоставлен земельный участок.

Более года назад многодетная семья, проживающая в указанном районе, была поставлена на учет для получения бесплатного земельного участка, но администрация Краснослободска не приняла меры, необходимые для предоставления участка.

Прокурором района было внесено представление главе администрации Краснослободска.

После вмешательства прокуратуры многодетной семье был бесплатно предоставлен земельный участок, обеспеченный необходимой инфраструктурой.

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Источник: prokrm.ru