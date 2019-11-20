Руководитель одной из организаций Мордовии обвиняется в уклонении от уплаты налогов

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении руководителя одной из местных организаций, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с февраля 2017 года по сентябрь прошлого года обвиняемая путем включения заведомо ложных сведений в первичные и уточненные налоговые декларации по НДС уклонилась от уплаты налогов с организации на сумму свыше 7 млн рублей.

Указанная гражданка в добровольном порядке частично возместила причиненный ущерб.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в настоящее время находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: prokrm.ru