Любитель пьяных поездок из Саранска отправится в тюрьму

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 25-летнего автомобилиста, который несколько раз садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 16 июня нынешнего года 25-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, управлял своим автомобилем. На улице Полежаева транспортное средство было остановлено сотрудниками ДПС. К тому времени у нарушителя уже была судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении автомобилиста была избрана мера наказания в виде 9 месяцев лишения свободы, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Сторона защиты, намереваясь изменить указанное постановление, обратилась в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru