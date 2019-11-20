Мэр Саранска поручил рассмотреть возможность формирования новых земельных участков

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился рассмотреть возможность формирования земельных участков вблизи села Горяйновка, села Зыково, посёлка Пушкино и деревни Полянки.

Градоначальник отметил, что в большинстве случаев гражданам предоставляются земельные участки в местах, где нет коммуникаций, а в это же время возле населенных пунктов простаивают свободные территории.

Мэр Саранска поручил своему заместителю, курирующему данное направление, провести ревизию всех земельных участков, которые выдавались за последние годы, на предмет их использования по назначению.

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Источник: adm-saransk.ru