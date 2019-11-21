В Кочкуровском районе горел жилой дом

В Кочкуровском районе пожарные тушили загоревшийся жилой дом.
Указанное происшествие произошло днём 20 ноября на территории деревни Пенькозавод. На улице Заводской загорелся жилой дом №4а. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 100 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Лямбире в результате пожара погиб мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru