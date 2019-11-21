Жительница Саранска подозревается в краже товаров из магазина

В Саранске была задержана местная жительница, которая подозревается в краже товаров из магазина.

В ночь на 20 ноября в правоохранительные органы поступили сообщение о том, что в магазин, расположенный в Октябрьском районе города, проникли несколько человек. На место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии и следственно-оперативная группа. Стражи порядка выяснили, что преступники, которые незаконным путем проникли в магазин, камнем разбили окно.

Во дворе расположенного неподалеку многоквартирного дома правоохранители обратили внимание на парня и девушку, которые, заметив патрульную машину, стали убегать. Девушка была задержана. При задержании из верхней одежды гражданки выпала бутылка спиртного. Девушка призналась в ограблении магазина.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia