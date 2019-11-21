В Ковылкинском районе загорелась баня

В Ковылкинском районе произошло возгорание бани.

Вечером 20 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Парапино. На улице Ковылкинской загорелась баня, расположенная возле дома №86. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 7 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru