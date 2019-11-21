В Мордовии продолжается акция «Оружие-2019»

Сотрудники Росгвардии напоминают жителям Мордовии о том, что в регионе продолжается акция под названием «Оружие-2019».

В рамках указанной акции жители республики могут сдать хранящееся у них оружие и боеприпасы в правоохранительные органы за вознаграждение.

За 1 единицу боевого оружия полагается вознаграждение в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей. За различные образцы гражданского оружия предусмотрено вознаграждение, размер которого может составлять от 500 до 3 тыс. рублей.

За самодельное нарезное оружие или обрез нарезного оружия полагается вознаграждение в размере 3 тыс. рублей; за самодельное гладкоствольное оружие или обрез гладкоствольного оружия – 1,5 тыс. рублей; за боеприпасы – от 10 до 1 тыс. рублей за штуку; за взрывчатые вещества – от 1,2 тыс. до 2,3 тыс. рублей за 100 г; за взрывные устройства промышленного изготовления и самодельные взрывные устройства – 2,3 тыс. рублей за единицу.

Кроме того, за сданные боеприпасы и оружие, которые не являются пригодными для использования, предусмотрено вознаграждение в размере 50% от указанных сумм.

Уголовная ответственность с тех, кто добровольно сдает в правоохранительные органы оружие и боеприпасы, снимается.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia