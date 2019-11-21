В Ковылкинском районе ввели карантин по бешенству

На территории Ковылкинского района был введен карантин по бешенству.
Вспышка бешенства была выявлена у коровы, принадлежащей жителю деревни Барки.
С начала текущего года на территории Мордовии в общей сложности было зафиксировано восемь случаев бешенства животных.
Специалисты напоминают о том, что бешенство представляет собой опасное заболевание, которое может спровоцировать летальный исход. В случае подозрительного поведения животных следует немедленно обращаться к специалистам.
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Источник: ursn-rm.ru