В Ковылкинском районе ввели карантин по бешенству

На территории Ковылкинского района был введен карантин по бешенству.

Вспышка бешенства была выявлена у коровы, принадлежащей жителю деревни Барки.

С начала текущего года на территории Мордовии в общей сложности было зафиксировано восемь случаев бешенства животных.

Специалисты напоминают о том, что бешенство представляет собой опасное заболевание, которое может спровоцировать летальный исход. В случае подозрительного поведения животных следует немедленно обращаться к специалистам.

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Источник: ursn-rm.ru