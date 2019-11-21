В Мордовии появится Центр оценки профессионального мастерства педагогов

В Мордовии будет создан Центр оценки профессионального мастерства педагогов.

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» и национального проекта «Образование» в Мордовии создадут Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, а также три центра непрерывного профессионального мастерства работников системы образования региона, один из которых будет функционировать на базе республиканского института образования, а два остальных расположатся в зданиях Ичалковского и Зубово-Полянского педагогических колледжей.

Также ожидается, что в Мордовии будет введена новая система аттестации руководителей общеобразовательных организаций.

По информации «Известий Мордовии».

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