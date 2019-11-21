В промышленном секторе Мордовии были созданы новые рабочие места

В Мордовии прошло заседание совета директоров промышленных предприятий.
Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Александр Седов сообщил, что в период с января по сентябрь нынешнего года объем обрабатывающего производства в регионе вырос на 15%, а строительные предприятия продемонстрировали рост на уровне 18%.
Производительность труда за отчетный период в республике увеличилась на 17%, в промышленном секторе была создана 1 тыс. рабочих мест.
Средняя зарплата на промышленных предприятиях Мордовии с начала текущего года выросла 9%, сейчас она составляет 33,5 тыс. рублей.
По информации «Известий Мордовии».
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