В промышленном секторе Мордовии были созданы новые рабочие места

В Мордовии прошло заседание совета директоров промышленных предприятий.

Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Александр Седов сообщил, что в период с января по сентябрь нынешнего года объем обрабатывающего производства в регионе вырос на 15%, а строительные предприятия продемонстрировали рост на уровне 18%.

Производительность труда за отчетный период в республике увеличилась на 17%, в промышленном секторе была создана 1 тыс. рабочих мест.

Средняя зарплата на промышленных предприятиях Мордовии с начала текущего года выросла 9%, сейчас она составляет 33,5 тыс. рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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