В Саранске завершилось первенство Мордовии по греко-римской борьбе

В Саранске прошло первенство Мордовии по греко-римской борьбе среди юношей.

Указанные соревнования проходили в период с 19 по 20 ноября на базе СШОР спортивной борьбы и дзюдо А. В. Мишина. Участниками рассматриваемых состязаний стали спортсмены 2005-2006 годов рождения из Саранска и районов Мордовии.

Победителями соревнований стали Сабитов Умар и Аширов Наим (весовая категория 32 кг), Бикбаев Абдулкадир (весовая категория 35 кг), Сергунов Антон (весовая категория 38 кг), Хачатуров Вячеслав (весовая категория 41 кг), Борисов Артур (весовая категория 52 кг), Ирешев Даниил (весовая категория 57 кг), Ермошин Роман (весовая категория 62 кг), Изосимов Сергей (весовая категория 68 кг), Романов Вячеслав (весовая категория 75 кг), Корнеев Владислав (весовая категория 92 кг), Макаров Макар (весовая категория 110 кг).

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Источник: mordovia-sport.ru