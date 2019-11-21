В Саранске в ДТП пострадал 32-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 32-летний автомобилист.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 20 ноября на территории Пролетарского района города. По предварительной информации, 32-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», во время движения по улице Победы отвлекся от управления, вследствие чего транспортное средство врезалось в световую опору.

Водитель легковушки получил телесные повреждения. Автомобилист был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф