В Мордовии за один день задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 20 ноября в посёлке Смольный Ичалковского района сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Зеленой автомобиль марки «Опель-Астра» под управлением 47-летнего мужчины, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Поздним вечером 20 ноября на 60-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2109, за рулем которого находился 43-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее оба автомобилиста привлекались к ответственности за аналогичные нарушения.

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Источник: гибдд.рф