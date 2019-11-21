Бывший руководитель одного из предприятий Мордовии подозревается в незаконной предпринимательской деятельности

В Мордовии бывший руководитель сельскохозяйственного предприятия подозревается в незаконной предпринимательской деятельности.

В период с июня прошлого года по март текущего года подозреваемый, будучи генеральным директором организации, осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с эксплуатацией цеха мукомольного производства без соответствующей лицензии. Доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 18,4 млн рублей.

Подозреваемый пояснил, что летом прошлого года предприятие, имеющее действующее разрешение на эксплуатацию опасных производственных объектов, было преобразовано в акционерное общество, по причине чего возникла необходимость на получение новой лицензии, но данное требование он проигнорировал.

Подозреваемый полностью признает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф