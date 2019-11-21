Жителя Ромодановского района осудили за покушение на грабеж

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 26-летнего жителя Ромодановского района, обвиняемого в покушении на грабеж.

23 июля нынешнего года в Ромоданово 26-летний преступник возле дома, расположенного по адресу – улица Вокзальная, встретил своего знакомого. Злоумышленник, пребывавший в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, избил пострадавшего, отобрал у него наручные часы и спортивную куртку, а затем скрылся. В кратчайшие сроки преступник был задержан.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф