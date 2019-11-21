Безработный житель Рузаевки подозревается в краже денег

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов был задержан 40-летний безработный местный житель, который подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Стражами порядка было установлено, что недавно 49-летний житель Самарской области приехал в Мордовию, чтобы пройти курс повышения квалификации. В Рузаевке мужчина познакомился с несколькими местными жителями. В один из дней житель Самарской области распивал алкогольные напитки в компании новоиспеченных знакомых. Попойка проходила в гараже одного из жителей Рузаевки 40-летнего возраста. После того, как спиртные напитки и закуска закончились, житель Самарской области попросил знакомых сходить в ближайший магазин за добавкой, передав им свою банковскую карту. Просьба была выполнена.

После завершения попойки житель Самарской области уснул. Владелец гаража, помня пин-код от банковской карты гостя, похитил платежное средство. Затем житель Рузаевки в ближайшем банкомате снял с банковской карты собутыльника более 22 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф