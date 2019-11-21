В Темниковском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства в сфере недропользования.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что один из местных предпринимателей в период с августа по октябрь нынешнего года неоднократно на принадлежащих ему грузовиках осуществлял погрузку и перевозку песка из карьера для его последующей реализации, не имея прав на добычу общедоступных полезных ископаемых, а также лицензии на разработку карьера.

В отношении указанного предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru