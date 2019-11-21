Полицейские изъяли марихуану у 29-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у 29-летнего местного жителя.

Вечером 19 ноября на территории гаражного общества, расположенного по адресу – улица Пушкина, стражи порядка остановили 29-летнего молодого человека, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована марихуана массой более 4 г. В гараже, возле которого был задержан парень, полицейские нашли баночку с наркотическим веществом массой 10,6 г.

Молодой человек сообщил, что вырастил марихуану на заброшенном дачном массиве, а затем высушил и измельчил её для собственного употребления.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф