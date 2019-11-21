Сотрудники исправительных учреждений Мордовии предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

В нескольких исправительных учреждениях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №5 на прилегающей территории обнаружили и изъяли сверток, в котором находились 8 мобильных телефонов и 10 зарядных устройств.

Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №19 при досмотре посылки, присланной жительницей Москвы осужденному к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, обнаружили и изъяли мобильный телефон, зарядное устройство и наушники, спрятанные ухищренным способом в подкладке спортивной куртки.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.fsin.su