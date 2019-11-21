В Ленинскоком районе Саранска в ноябре было выявлено три нарушения земельного законодательства

В Ленинском районе Саранска были выявлены нарушения земельного законодательства.
В ноябре нынешнего года муниципальным земельным инспектором администрации Ленинского района Саранска были проведены три плановые проверки.
В ходе указанных проверок были выявлены три нарушения земельного законодательства.
Гражданам, которые допустили нарушения, были выданы предписания об их устранении.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru