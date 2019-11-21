В Мордовии прошел антидопинговый семинар

20 ноября в ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» состоялся тренерский совет, в ходе которого были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему сезону.

В рамках указанного мероприятия был организован образовательный семинар для тренеров, посвященный основным аспектам антидопинговой деятельности.

В ходе семинара были рассмотрены антидопинговые правила и ответственность за их нарушение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru