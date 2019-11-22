В Кочкуровском районе главу администрации сельского поселения оштрафовали за нарушение закона

В Кочкуровском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в администрацию Семилейского сельского поселения в июле текущего года поступило обращение местной жительницы с просьбой спилить березу и поправить столбы газопровода. Ответ заявительнице был направлен с нарушением срока рассмотрения обращения.

Кроме того, администрацией сельского поселения было принято к рассмотрению обращение гражданина в части оскорбительных высказываний в его адрес, но данный вопрос не относится к компетенции органа местного самоуправления.

Глава Семилейского сельского поселения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru