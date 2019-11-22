В Рузаевском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Рузаевском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Днём 21 ноября на 313-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов, сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Рузаевскому району остановили автомобиль марки ВАЗ-2114, за рулем которого находилась 44-летняя женщина. Было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации указанного транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОМВД РФ по Рузаевскому району.

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Источник: гибдд.рф