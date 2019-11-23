В Мордовии полицейские раскрыли две кражи мобильных телефонов

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которые подозреваются в краже мобильных телефонов.

Недавно в дежурную часть ОМВД РФ по Зубово-Полянскому району обратилась жительница посёлка Умет, которая сообщила о том, что был похищен принадлежащий ей мобильный телефон, оставленный в туалетной комнате придорожного кафе. Женщина вернулась за забытым гаджетом спустя несколько минут, но смартфон к тому времени уже был похищен. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 30-летний житель Саратовской области. При досмотре мужчины был обнаружен похищенный мобильный телефон. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Также недавно в полицию Рузаевского района обратилась женщина, которая сообщила о том, что был похищен мобильный телефон, принадлежащий её 13-летней дочери. Кража была совершена в то время, когда девочка отдыхала в санатории. По подозрению в совершении этого преступления стражи порядка задержали 15-летнюю жительницу Чамзинского района. Подозреваемая признала свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф