Прокурор Мордовии провел проверку в исправительной колонии

Прокурор Мордовии Александр Филимонов 22 ноября провел проверку в исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии.
Руководитель надзорного ведомства посетил карантин, психологическую лабораторию, жилые помещения отрядов, столовую, магазин, библиотеку и медицинскую часть указанного исправительного учреждения.
Особое внимание было уделено вопросам исполнения режимных требований, надлежащего материально-бытового, медицинского и коммунального обеспечения осужденных.
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Источник: prokrm.ru