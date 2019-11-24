В Краснослободске загорелся жилой дом

В Краснослободске пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 23 ноября. На улице Интернациональной загорелся жилой дом №119. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 16 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru