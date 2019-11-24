В Саранске по причине пожара пострадал мужчина

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 22 ноября на улице Салтыкова-Щедрина. Огонь вспыхнул в жилом доме №19. Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров.

В результате данного пожара пострадал мужчина. У горожанина было диагностировано отравление продуктами горения. Пострадавший был госпитализирован.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm