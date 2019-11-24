Прокуратура Темниковского района выявила нарушения в деятельности крестьянско-фермерских хозяйств

В Темниковском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства в сфере обращения с биологическими отходами и отходами животноводства в деятельности крестьянско-фермерских хозяйств.

Было установлено, что руководителем одного из крестьянско-фермерских хозяйств указанного района отходы сбрасываются в близлежащий овраг, а руководитель другого хозяйства допускает их хранение на площадке, которая не была для этого обустроена.

Кроме того, в деятельности одного из указанных хозяйств были выявлены нарушения, связанные с идентификацией крупного рогатого скота, выразившиеся в том, что на некоторых животных отсутствовали бирки.

В отношении руководителей хозяйств были возбуждены дела об административных правонарушениях, а также им были внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения законодательства.

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Источник: prokrm.ru