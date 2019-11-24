В Чамзинском районе загорелся частный жилой дом

В Чамзинском районе произошло возгорание частного жилого дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 23 ноября. На территории села Наченалы загорелся частный жилой дом №6, расположенный по адресу - улица Пушкинская. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 70 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания частного жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru