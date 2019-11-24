Жителя Лямбирского района осудили за неуплату алиментов

В Лямбирском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в неуплате алиментов.

Решением суда 34-летний житель указанного района был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части его заработка и прочих доходов.

За неуплату алиментов без уважительных причин в нарушение судебного приказа в течение двух месяцев житель Лямбирского района был привлечен к административной ответственности. Затем мужчина на протяжении более трех месяцев вновь уклонялся от выплаты алиментов на содержание ребенка.

В итоге общая задолженность по алиментам составила более 366 тыс. рублей.

Решением суда в отношении жителя Лямбирского района была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru