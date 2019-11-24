В Ельниковском районе загорелся жилой дом

В Ельниковском районе произошло возгорание жилого дома.

Происшествие произошло днём 23 ноября в селе Новые Шалы. Загорелся жилой дом №5а, расположенный по адресу – переулок Дачный. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 80 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru