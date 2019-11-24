Футбольная команда «Мордовия» со счетом 2:0 обыграла ФК «Балтика»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 2:0 одержала победу над ФК «Балтика» из Калининграда.

Указанный матч прошел 23 ноября в Калининграде.

На 59-й минуте игры первый мяч в ворота хозяев поля отправил Радик Юсупов. На 86-й минуте матча второй гол на счет команды из Мордовии записал Александр Ермаков.

В итоге игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Мордовии».

Следующие матчи мордовские футболисты проведут уже весной. На так называемую зимнюю паузу команда уходит, занимая 18-е место в турнирной таблице.

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Источник: mordovia-sport.ru