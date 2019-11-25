В Мордовии ДТП унесло жизнь 56-летнего мужчины

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого погиб 56-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 23 ноября на 19-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск и Ельники. По предварительной информации, 56-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Нива», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений водитель «Нивы» скончался на месте инцидента.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm