В Большеигнатовском районе горела баня

В Большеигнатовском районе произошло возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 24 ноября. В селе Киржеманы загорелась баня, расположенная по адресу – улица Карла Маркса. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 8 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске по причине пожара пострадал мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru