В Саранске жители посёлка ТЭЦ-2 остались без воды из-за проведения несанкционированных земляных работ

23 ноября жители посёлка ТЭЦ-2 остались без холодной воды из-за проведения несанкционированных земляных работ.

Начальник административно-технической инспекции администрации Саранска Алексей Вахтеров сообщил, что подрядная организация пыталась проложить водовод к автомойке, расположенной по адресу - улица Энергетическая. За ордером на выполнение данных работ указанный подрядчик не обращался, согласование от ресурсоснабжающих организаций не получил.

Во время проведения работ был поврежден трубопровод холодного водоснабжения, по причине чего жители посёлка ТЭЦ-2 остались без холодной воды на несколько часов. Представителями городской администрации были собраны все необходимые материалы для привлечения руководителя подрядной организации к ответственности.

Представители МП «Саранскгорводоканал» ликвидировали аварийную ситуацию.

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Источник: adm-saransk.ru