Рабочую субботу мэр Саранска провел на мостах Северо-Восточного шоссе и ряде других объектов

23 ноября глава администрации Саранска Пётр Тултаев проверил ход работ на мостах Северо-Восточного шоссе, строительство детских садов, а также посетил ряд других объектов.

В дошкольном учреждении на 240 мест, расположенном по адресу - улица Титова, в настоящее время ведется сборка мебели, установка и отладка оборудования. В посёлке Луховка детский сад на 160 мест находится на стадии проведения внутренних работ, завершения отделки фасада. Также здесь проводится благоустройство прилегающей территории. В посёлке Ялга возводится кровля детского сада. Открытие дошкольных учреждений запланировано на следующий год.

Глава городской администрации, осмотрев объекты, заявил, что темпы строительства снижать нельзя, а качество всех выполняемых работ должно быть максимально высоким.

Затем мэр города осмотрел земельные участки, которые будут выделены под строительство фельдшерско-акушерских пунктов в посёлке Цыганский и селе Макаровка.

После этого глава городской администрации посетил бульвар Веденяпиных. Здесь завершается благоустройство общественной территории. В настоящее время подрядная организация ООО «Росстройком» завершает монтаж и установку детских игровых комплексов и уличных тренажеров. Кроме того, нужно ещё установить остановку общественного транспорта «ДК Луч» со стороны улицы Веселовского.

Затем Пётр Тултаев посетил мосты Северо-Восточного шоссе. Весь комплекс работ по строительству одного из мостов уже полностью завершен, здесь устанавливаются отбойники. На втором путепроводе на завершающей стадии находится установка балок, третий мост находится в процессе демонтажа. Ожидается, что данные объекты будут введены в эксплуатацию весной следующего года.

После этого Пётр Тултаев посетил посёлок Николаевка. Ранее глава городской администрации встречался с собственниками земельных участков, расположенных в данном посёлке. Тогда горожане попросили об отсыпке некоторых участков местных грунтовых проездов. В тот же день мэр распорядился проработать вопрос об их отсыпке щебнем и песком. В настоящее время муниципальными предприятиями ведется отсыпка щебнем наиболее проблемных участков грунтовых дорог.

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Источник: adm-saransk.ru