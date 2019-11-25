В Саранске на автобусный маршрут по Юго-Западному шоссе вновь объявят конкурс

В Саранске в очередной раз объявят конкурс на автобусный маршрут по Юго-Западному шоссе.

21 ноября завершился конкурс по выбору перевозчика на автобусный маршрут №39 сообщением ТЦ «Хозяин» - Светотехстрой - Юго-Запад по Юго-Западному шоссе. Данный конкурс был объявлен во второй раз.

В первом конкурсе никто участия не принял, хотя ранее на приеме у главы городской администрации был перевозчик, изъявивший желание работать на указанном маршруте, но и первый, и второй конкурс пропустил по причине трудностей, о которых не сообщил.

Мэр Саранска заявил, что конкурс на автобусный маршрут нужно провести повторно, а также отметил, что его нужно проводить до тех пор, пока не будет выбран перевозчик.

По информации «Известий Мордовии».

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