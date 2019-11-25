Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска.

Рощин Валерий Анатольевич 1964 года рождения, являющийся жителем Саранска, с 2014 года перестал выходить на связь с родственниками. По предварительной информации, мужчина может работать по найму на строящихся и сельскохозяйственных объектах, животноводческих фермах, а также у частных лиц.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонам: 76-08-80, 29-77-01 или 02.

Также читайте о том, что в Мордовии разыскивается мужчина, подозреваемый в краже продуктов из магазина.

Источник: 13.мвд.рф