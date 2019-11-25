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Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска.

Рощин Валерий Анатольевич 1964 года рождения, являющийся жителем Саранска, с 2014 года перестал выходить на связь с родственниками. По предварительной информации, мужчина может работать по найму на строящихся и сельскохозяйственных объектах, животноводческих фермах, а также у частных лиц.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонам: 76-08-80, 29-77-01 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф