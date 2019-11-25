Жительница Саранска, решившая продать стиральную машину, была ограблена мошенником

Неизвестный мошенник ограбил 31-летнюю жительницу Саранска, решившую продать стиральную машину.

Недавно 31-летняя жительница Саранска разместила на популярном сайте объявление о продаже стиральной машины. Спустя некоторое время с горожанкой связался ранее неизвестный ей мужчина, который заявил о намерении приобрести товар. Под этим предлогом незнакомец попросил женщину сообщить данные её банковской карты, а также код, пришедший в смс-сообщении. Горожанка выполнила просьбу. После этого женщина обнаружила, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме 75 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф