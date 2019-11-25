В Мордовии появятся «Школы родственного ухода»

В Мордовии в скором времени начнут работать «Школы родственного ухода».

«Школы родственного ухода» откроются в Ардатовском, Краснослободском и Ромодановском районах, а также в Саранске. Главной целью их работы является обучение граждан навыкам правильного ухода за пожилыми родственниками и инвалидами.

На базе дома-интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в Саранске, уже состоялось обучение соцработников навыкам ведения методических занятий в рамках «Школ родственного ухода».

Стоит отметить, что обучение граждан является бесплатным.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске на карантин закрыли 6 классов и 7 групп в детских садах.