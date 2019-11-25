В Мордовии полицейские встретились со школьниками

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов встретились с учениками школ Саранска, Рузаевки и Ардатовского района.

Стражи порядка рассказали старшеклассникам о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности за их незаконный оборот.

Помимо этого, полицейские довели до школьников информацию правого характера, направленную на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Стражи порядка раздали школьникам памятки с информацией о вреде наркотиков и номерами телефонов, куда можно обратиться за квалифицированной помощью специалистов.

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Источник: 13.мвд.рф