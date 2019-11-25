Неизвестный мошенник лишил денег жительницу Лямбирского района

В Лямбирском районе местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Недавно жительнице села Атемар указанного района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие злоумышленники пытаются произвести оплату за товар банковской картой женщины. Затем незнакомец попросил гражданку сообщить ему код, полученный в смс-сообщении, дабы пресечь действия преступников. Сельчанка предоставила нужную информацию, а затем обнаружила, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме около 50 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф