В УФСИН РФ по Мордовии отпраздновали День матери

В УФСИН РФ по Мордовии прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.

Женщин-матерей поздравил с праздником врио начальника УФСИН РФ по Мордовии Александр Крамаренко, он выразил особые слова благодарности многодетным сотрудницам пенитенциарного ведомства республики.

Также с теплыми словами к присутствующим обратился председатель совета ветеранов УФСИН РФ по Мордовии Геннадий Вотрин.

Кроме того, был проведен праздничный концерт с участием воспитанников детского сада и учащихся явасской средней общеобразовательной школы.

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Источник: 13.fsin.su