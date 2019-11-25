Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии провели встречу со школьниками

Сотрудники лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии посетили Барашевскую среднюю общеобразовательную школу.
Указанная встреча прошла в формате лекции с видеопрезентацией и беседы.
Представители уголовно-исполнительной системы ознакомили детей с их правами и обязанностями, а также напомнили о том, во сколько лет наступает уголовная ответственность.
Школьники внимательно слушали сотрудников ФСИН и активно задавали вопросы.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su