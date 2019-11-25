В Большеберезниковском районе подходит к концу строительство дополнительного корпуса детского сада

В Большеберезниковском районе в скором времени будет введен в эксплуатацию дополнительный корпус детского сада «Теремок».

В настоящее время на завершающей стадии находятся работы по внутренней отделке помещений.

Кроме того, сейчас ведутся работы по благоустройству территории, а также капитальному ремонту старого здания «Теремка».

Наличие дополнительного корпуса позволит открыть две дополнительные группы, благодаря чему будет ликвидирована очередь в детские сады. В новом здании имеются все условия, необходимые для присмотра за детьми возрастом от 2 месяцев, а также за детьми с ограниченными возможностями здоровья.

По информации «Известий Мордовии».

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