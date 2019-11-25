В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие с воспитанниками детского сада

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Юный пешеход» сотрудники ОГИБДД ОМВД РФ по Зубово-Полянскому району провели мероприятие с воспитанниками детского сада «Сказка», расположенного в посёлке Зубова Поляна.

Инспекторы ГИБДД рассказали дошкольникам о дорожных знаках и правилах перехода проезжей части. Дети приготовили стихи и песни по ПДД.

Также сотрудники ГИБДД подарили воспитанникам детского сада настольную игру по ПДД, с помощью которой они смогут закрепить полученные в ходе беседы знания.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф