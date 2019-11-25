В Рузаевском районе мужчина избил и ограбил бывшую сожительницу

В Рузаевском районе был задержан 41-летний местный житель, который избил свою бывшую гражданскую супругу и отобрал у неё деньги.

Стражами порядка было установлено, что недавно 41-летний житель села Хованщина гостил у 49-летней женщины, которая ранее была его гражданской женой. Гость и владелица жилья распивали алкогольные напитки. Во время попойки мужчина потребовал от женщины деньги. Последняя ответила отказом. После этого мужчина избил хозяйку дома, похитил 7350 рублей, а затем покинул место преступления.

В кратчайшие сроки сельчанин был задержан. Украденные деньги были изъяты и возвращены пострадавшей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф