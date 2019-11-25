В Мордовии новогодние ели будут разыграны на аукционе

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии объявило о начале приема заявок от предпринимателей по заготовке новогодних елей и сосен.

Аукцион, в ходе которого будут разыграны новогодние ели и сосны, пройдет 6 декабря. Аукцион будет проходить в электронной форме на площадке utp.sberbank-ast.ru. Заявки будут приниматься до 12:00 3 декабря.

Стоит упомянуть, что в минувшем году арендаторы, которые выиграли аукцион на вырубку молодых деревьев, привезли на рынки Саранска более 5 тыс. елей и сосен.

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Источник: info-rm.com